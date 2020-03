Aumentano i ricoveri ma diminuiscono le persone intubate

BELLINZONA - Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) e l'Ufficio del Medico cantonale comunicano che in Ticino nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 9 nuovi decessi legati al COVID-19, raggiungendo un totale di 76.

I nuovi casi di contagio registrati sono 287, per un totale di 1’688 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020.

Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 386 persone: 325 in reparto e 61 in terapia intensiva, di cui 51 intubate.

Rispetto a ieri, c'è una persona in più in terapia intensiva ma diminuiscono quelle intubate: erano infatti 56. Va detto che non è noto se le persone sono state estubate o purtroppo sono decedute.

Aumentano ancora i ricoveri, 28 in più rispetto ai dati di ieri.

Aggiornamenti costanti, raccomandazioni puntuali e consigli di prevenzione sono sempre disponibili sulle pagine web www.ti.ch/coronavirus e www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus.

Per informazioni e indicazioni puntuali sulla questione Coronavirus è possibile contattare il numero gratuito 0800 144 144, attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00. È disponibile anche la Hotline Coronavirus a livello federale allo 058 463 00 00.

Si ricorda che il Coronavirus può colpire anche le fasce adulte e più giovani della popolazione. Pertanto è fondamentale che tutti si attengano rigorosamente alle regole d’igiene e alla distanza sociale, misure emanate dalle autorità cantonali e federali