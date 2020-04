L'appello di Rigozzi, Petkovic e TicinoTurismo: "Se ci amate, restate a casa"

BELLINZONA - Lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), allo scopo di limitare la diffusione del COVID-19, di non sovraccaricare le strutture ospedaliere e di poter continuare a tutelare la salute di tutti – turisti, ospiti e popolazione residente – raccomandano caldamente ai numerosi ospiti provenienti da fuori cantone, durante le vacanze di Pasqua 2020 e fino a nuovo avviso, di:

Non recarsi in Ticino

Non soggiornare in Ticino (in alberghi, abitazioni secondarie, campeggi, camper, roulotte, ecc.);

Non svolgere attività ricreative o sportive in Ticino

Questa raccomandazione è valida su tutto il suolo cantonale, incluse le valli e le zone discoste o di montagna, per qualsiasi genere di attività non urgente e non derogabile.

Al fine di veicolare questo importante messaggio, è stato realizzato un volantino apposito in italiano e tedesco, condiviso con Ticino Turismo, che verrà distribuito dalla polizia sul territorio cantonale e fuori cantone.

In questo messaggio, oltre alle raccomandazioni di comportamento, si ringraziano i visitatori per la comprensione e la collaborazione, ribadendo che il Ticino sarà felice di accogliere tutti nuovamente presto, una volta rientrata l’emergenza.

Questo messaggio sarà veicolato oltre Gottardo anche grazie a dei videomessaggi di due volti noti a livello nazionale, Christa Rigozzi e Vladimir Petkovic, che hanno prestato il proprio volto a questa importante campagna di sensibilizzazione.