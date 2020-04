"Il Governo non sottovaluti il pericolo della zanzara tigre"

BELLINZONA – "La zanzara tigre potrebbe essere un potenziale vettore di trasmissione (anche) del coronavirus". Per questo motivo "l'attività dell'Ufficio cantonale preposto deve essere potenziata". È quanto richiesto da Paolo Sturzenegger che, quale cittadino, ha sollecitato il Governo a non sottovalutare il problema tramite una mail inviata al DSS.

Di seguito il testo integrale della lettera:

"Onorevole Consigliere di Stato, gentili Signore, egregi Signori,

dato l’aumentare delle temperature e l’emergenza in corso, mi permetto di attirare la vostra attenzione sul pericolo costituito dalla zanzara tigre.

Spero che non sottovalutiate tale pericolo in ottica di potenziale vettore di trasmissione (anche) del coronavirus e che, data l’emergenza in corso, l'attività dell’Ufficio cantonale preposto non sia sospesa, ma bensì potenziata, in modo da non doversene pentire amaramente nei prossimi mesi a causa di una possibile (e in tal caso, Dio non voglia, sciagurata) sottovalutazione del pericolo!

Grazie per l’attenzione e per un intervento tempestivo su tutto il territorio cantonale".