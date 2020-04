Niente allarmismo! La SUPSI precisa: "La zanzara non trasmette il Coronavirus"

BELLINZONA – La zanzara non trasmette il Coronavirus. Avevamo pubblicato la lettera (vedi correlato) di un cittadino che aveva scritto, preoccupato, al DSS.

“Spero che non sottovalutiate tale pericolo in ottica di potenziale vettore di trasmissione (anche) del coronavirus e che, data l’emergenza in corso, l'attività dell’Ufficio cantonale preposto non sia sospesa, ma bensì potenziata, in modo da non doversene pentire amaramente nei prossimi mesi a causa di una possibile (e in tal caso, Dio non voglia, sciagurata) sottovalutazione del pericolo!”, si leggeva nella sua missiva.

Ma la SUPSI rassicura: non c’è nessun pericolo. “Il nuovo coronavirus NON è trasmesso attraverso le punture di zanzara”, precisa.

“Come evidenziato dall’OMS, finora non ci sono informazioni o prove scientifiche che suggeriscano che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso dalle zanzare”, prosegue, per poi entrare nel dettaglio: “Le zanzare hanno la capacità di trasmettere dei virus, ma non possono diffondere tutti i tipi di virus!”. E il Coronavirus non è tra quelli trasmissibili.

“I virus trasmessi dalle zanzare appartengono alla categoria degli arbovirus (come dengue, chikungunya, febbre gialla, Zika, ecc.), cioè virus che riescono a replicarsi nel corpo degli insetti e a superare le barriere degli stessi per poi essere trasmessi tramite puntura. Il virus COVID-19 non è considerato un arbovirus”, è la spiegazione ‘tecnica’.

Dunque, niente allarmismo in merito alle zanzare!