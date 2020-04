A Wuhan è finita la quarantena, ma non tutto è come prima. Il video dei festeggiamenti cinesi

WUHAN – A Wuhan, città cinese in cui era iniziata l'epidemia da coronavirus, è ufficialmente finita la quarantena. Dopo 76 giorni – era il 23 gennaio quando sono state decretate le prime rigide misure di isolamento –, la popolazione vede la luce in fondo al tunnel e si prepara a tornare alla normalità. Ma non tutto, va detto, sarà come prima...

In città è ripreso oggi il trasporto pubblico e i cittadini possono spostarsi da una città all'altra. Alcuni negozi hanno ripreso l'attività pur con alcune restrizioni. Ogni dipendente dovrà certificare di essere in un buono stato di salute e ogni spostamento è tracciato tramite un'applicazione per smartphone che comprende anche il quadro clinico del singolo cittadino.

La fine della quarantena è stata preceduta nei giorni scorsi da un’intensa campagna sui social network. Sono stati inoltre organizzati eventi speciali negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie in occasione della loro riapertura, treni e autobus sono stati decorati a festa e a mezzanotte sui grattacieli della città sono stati proiettati giochi di luce.

Non tutto come prima

Lo abbiamo scritto: non tutto è come prima, almeno per il momento. Scuole e università a Wuhan restano chiuse. Le autorità cinesi hanno fatto sapere che un'eventuale riapertura dipenderà dalle valutazioni effettive delle misure restrittive attuate finora.