Monte Carasso, finisce in una scarpata per 11 metri, ma è fortunato: solo ferite leggere. Non doveva essere a casa?

MONTE CARASSO - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 09:30, a Monte Carasso, è avvenuto un incidente della circolazione stradale con ferimento.

Un 67enne domiciliato nella regione alla guida di una vettura stava facendo retromarcia su via i Fracc quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo. Ha dapprima urtato un muretto di cinta per poi terminare la sua corsa nella scarpata sottostante per circa 11 metri.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e i pompieri di Bellinzona. A detta dei medici l'uomo ha riportato ferite leggere.

La via I Fracc è stata chiusa per acconsentire le operazioni di recupero dell'auto.

Facciamo notare che le autorità raccomandano, in particolare agli over 65, come quest'uomo, di muoversi per lo stretto necessario...