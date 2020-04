"Quello che diamo per scontato e che il Coronavirus ci porta via... Finchè non ti senti sola"

MONCUCCO – Cosa si dà per scontato quando tutto va bene? Molte cose, che poi in un momento possono essere portate vie, spazzate dalla malattia: il Coronavirus è anche questo.

Riprendiamo il racconto di M.M. e dei suoi progressi verso l’uscita dalla terapia intensiva per essere trasferita, con tutte le difficoltà legate all’essere rimasta intubata per giorni, in reparto.

Colpisce, nel suo lungo diario, un passaggio.

Diamo per scontato davvero un sacco di cose.

"Diamo per scontato respirare, perché lo facciamo in automatico ogni istante della nostra vita.

Diamo per scontato muoverci, perché basta un brevissimo e involontario contatto col nostro cervello per alzare la mano e salutare gli amici che ci vengono in contro.

Diamo per scontato l'acqua, perché se anche non avessimo nulla da bere in casa ci basta aprire il rubinetto per bere.

Diamo per scontato la famiglia e gli amici, perché ormai oggi con i vari social, siamo costantemente in contatto con il mondo.

Tutto questo finché non ti ritrovi attaccato a una maschera d'ossigeno senza la quale ti sembra di soffocare, finché non riesci ad alzare neanche un braccio per richiamare l'attenzione, finché non ti senti disidratata in continuazione, finché non ti senti sola.

Finchè non sei sola..."

Oggi lasciamo queste sue parole, a mo’ di riflessione.