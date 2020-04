"Sono un infermiere di ritorno da un turno di 20 ore". In realtà è un piastrellista frontaliere...

MILANO – È un piastrellista della Provincia di Varese, ma si finge infermiere per passare a un posto di blocco. Invece di spiegare di essere frontaliere, inventa di essere reduce da un turno in ospedale, addirittura di 20 ore, incassando i complimenti. Lo racconta in un video su Youtube, dove si prende gioco dei Carabinieri.

“Mi hanno fermato al posto di blocco dei Carabinieri, avevo bevuto ma ho tirato fuori l’asso della manica. Mi hanno chiesto dove stavo andando…” Ed ecco la ‘trovata’ di cui tanto si vanta: “Ho detto che ero un infermiere che tornava da un turno di 20 ore. Mi hanno fatto persino il saluto militare, ringraziandomi per quel che faccio per questa nazione, affermando che sono un grande”. E ride. Meno di un minuto, divenuto virale.

Lo sdegno è generale, perché oltre ad aver violato la legge, si è preso gioco dei Carabinieri e in un certo qual senso anche degli infermieri.

Scandalizzati alcuni politici ticinesi. “In un caos mondiale, senza più rispetto per pazienti, deceduti e corpo medico, questo deficiente si diverte a venire in Svizzera prendendo per il sedere chi veramente sta rischiando grosso”, scrive Tiziano Galeazzi dell’UDC. “Un piastrellista che si finge sanitario e si vanta pure, l'idiota!!! Andrebbe licenziato dalla ditta ticinese. Possibile che non ci siano bravi piastrellisti ticinesi o residenti? Ah già questi costano di più...vergognoso... L'idiota andrebbe spedito in un ospedale Covid19 per imparare a fare l'infermiere...magari senza mascherina e scafandro!”.

Gli fa eco Stefano Tonini: “Ci sono tuoi connazionali che guadagnano 1’200€ al mese, fanno fatica a mettere in tavola due pasti di fila e malgrado tutto rispettano le istituzioni e le leggi restando a casa, tu invece, vai in giro a (fare il figo) perché tanto lavori in Svizzera? Ti devi solo vergognare!”.

L’uomo intanto è stato denunciato.