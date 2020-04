Regazzi trasmette il filmato di un lupo a Frasco, vicino a un parco giochi. Mattei: "Ci sono le premesse per l'abbattimento"

FRASCO - Il lupo è tornato in Ticino? Qualche giorno fa si parlava di una predazione di cui erano state vittime pecore e agnelli di un allevatore. Delle persone in quarantena in Osola avevano fotografato l’animale e il Cantone aveva inviato un sms di avvertimenti agli allevatori della zona.

Gli avvistamenti sono stati frequenti nei primi mesi dell’anno, maggiori rispetto al solito. Ora spunta un video.

A condividerlo è stato Fabio Regazzi, noto cacciatore. Lui stesso ha confermato di aver spedito a Germano Mattei, dell’Associazione AT Senza Grandi Predatori, il video, dove si intravvede l’animale. Ed è proprio un lupo.

È stato filmato nei pressi di Frasco. In pochi giorni, dunque, il lupo sarebbe stato visto a Brione Verzasca, Val Osola e poi appunto Frasco. Addirittura, qui sarebbe stato ripreso vicino a un parco giochi, frequentato ovviamente da bambini. Facile capire il pericolo.

“Vi sono tutte le premesse date dalle direttive federali per la gestione dei Grandi Predatori per le misure di abbattimento. Vi è molta preoccupazione, anche per le autorità che non reagiscono utilmente. Un allevatore di Brione vi dice che le sue pecore sono impaurite, raccolte a gomitoli e non vogliono uscire dal recinto. È scoraggiato”, ci racconta Germano Mattei.