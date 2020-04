La rabbia di Lambrenedetto: "Media italiani e politica, vergogna. Avete fatto terrorismo"

MILANO – “Adesso mi sono rotto le scatole e parlo io”. Non ha voluto fare molti video sul Coronavirus, Lambrenedetto XVI, ma poi ha deciso di dire la sua: “Ecco cosa mi ha fatto inc-----e: ho guardato le tv di paesi dove non c’erano il lockdown. Da un mese e mezzo vi stanno mangiando la testa!”

“Una cosa vergognosa, mi vengono i brividi”, ripete. “Sono shockato, mi viene il voltastomaco a pensare a tutto quello che è successo. Siamo stati in casa un mese e mezzo, dove si è già stressati ho visto un atteggiamento dei media e della politica allucinante, compresi personaggi dello spettacolo”. A suo parere si doveva certamente dire che c’era un problema, ma senza spaventare e parlare di guerra e bombe atomiche.

“Lo chiamano il virus killer, l’assassino, il mostro. Da un mese e mezzo hanno fatto terrorismo psicologico. In Svizzera e in altre nazioni non è successo, né dai media né dalla politica. Dovreste vergognarvi!” è furibondo lo yotuber. “Non sapete nemmeno cosa è la guerra e usate quel termine. Esiste un problema, lo affronti con tranquillità e serenità, non spaventi chi è a casa e magari non riceve nemmeno i soldi della cassa integrazione”.

Per lui l’Italia ha fatto spettacolarizzazione e non informazione.