Anche il TCS comincia la riapertura: da oggi possibili i collaudi

RIVERA - Dal 27 aprile anche la Sezione Ticino del TCS seguirà il graduale piano di allentamento delle misure emanate dal Consiglio federale, riaprendendo alcune delle sue attività.

I servizi che torneranno disponibili nella sede del TCS di Rivera rispetteranno le direttive di protezione diramate dalle autorità.

Vi trasmettiamo alcune importanti indicazioni sulle modalità di ripresa del TCS di Rivera:

• Dal 27 aprile riprenderanno, in modalità ridotta, i collaudi ai veicoli. Al fine di non sovraccaricare le piste, sono stati cancellati metà degli appuntamenti fissati. Gli utenti toccati dal provvedimento hanno ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione a casa. A partire da questa data sarà nuovamente possibile richiedere un nuovo appuntamento per il collaudo del proprio veicolo.

Tornerà inoltre operativo, a partire dal 7 maggio a Lugano, il nostro Centro diagnostico mobile (CDM), che sosterà, come da programma, nelle diverse località del Canton Ticino. Sarà quindi nuovamente possibile effettuare i collaudi ufficiali ai motocicli leggeri presso il nostro furgone Mercedes-Benz Sprinter.

• Dal 11 maggio riaprirà il Punto di contatto soci, sarà quindi nuovamente possibile ricevere una consulenza o acquistare i prodotti TCS anche di persona. Verranno introdotte tutte le misure precauzionali, tra le quali: mascherine, disinfettanti, distanziatori e divisori in plexiglass.

Gli orari di apertura, fino a nuovo avviso, saranno i seguenti: lunedì-venerdì, ore 7:30-16:30 e sabato momentaneamente chiuso. Vi informiamo che per richieste d’informazione abbiamo un picchetto telefonico attivo nei seguenti orari 8:00-12:00 e 13:00-16:30, allo 091 935 91 35. È possibile contattarci anche all’indirizzo sezioneti@tcs.ch.

• I corsi sono invece sospesi fino a data da stabilire. La Sezione della circolazione di Camorino ha annunciato che i titolari di una licenza di condurre in prova scaduta il 9 marzo 2020 o in data successiva possono continuare a guidare sul territorio nazionale fino al 30 settembre 2020. Potranno recuperare il giorno di corso senza la nostra autorizzazione se questo si terrà entro il 30 settembre 2020, in caso contrario questa dovrà essere richiesta al Servizio conducenti. La data potrebbe subire variazioni a dipendenza dell’evoluzione epidemiologica del virus.