Il coronavirus fa saltare anche Càvea Festival & Marmart

ARZO – La terza edizione del Càvea Festival & Marmart, prevista alle cave di Arzo i prossimi 3 e 4 luglio 2020, non avrà luogo. La decisione è stata presa a malincuore negli scorsi giorni dal suo comitato organizzativo, a seguito del perdurare della situazione d’emergenza dovuta alla pandemia di coronavirus.

L’evento, nato nel 2018 su impulso di un gruppo di giovani della regione, avrebbe dovuto svolgersi per la prima volta su due giorni, portando alle cave di Arzo esibizioni di musicisti, teatranti e artisti di strada provenienti da varie parti del mondo. Sebbene dalle autorità non sia ancora giunto un chiaro divieto per i grandi eventi estivi, l’impossibilità di garantire le misure di distanziamento sociale, l’incertezza economica che grava su molti sponsor del festival, nonché l’imprevedibilità dell’andamento dell’epidemia nei Paesi di provenienza degli artisti, rendono inevitabile l’annullamento dell’edizione prevista

per quest'estate.

Il prossimo appuntamento è fissato per il mese di luglio del 2021.