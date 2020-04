Aiuti milionari all'estero, "E agli indipendenti?"

SVIZZERA – Il consigliere federale Ignazio Cassis ha annunciato questa mattina che "la Svizzera mette a disposizione 400 milioni di franchi per gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo" (vedi articoli suggeriti). Una decisione accolta con scetticismo dal deputato leghista Boris Bignasca che si è espresso così su Facebook: "Altri 400 milioni di franchi per gli aiuti all’estero?! Bisogna capire se si vanno ad aggiungere agli 11.25 miliardi già stanziati qualche settimana fa per la cooperazione internazionale”.

“E intanto – continua – alle lavoratrici e ai lavoratori indipendenti si danno le briciole con l’IPG. Molte persone infatti hanno ricevuto solo poche centinaia di franchi. Vi sembra giusto!?”.