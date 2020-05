"Controlli obbligatori ai valichi"

BERNA – “Il Paese deve lentamente ripartire, ma la salute pubblica è prioritaria”. Inizia così il post Facebook con cui il Consigliere Nazionale PPD Marco Romano annuncia una mozione al Consiglio Federale per domani, lunedì 4 maggio.

Romano anticipa quale sarà la richiesta su cui si dovrà chinare – il più velocemente possibile – il Consiglio Federale. “La lenta apertura dei principali valichi deve essere accompagnata da controlli sanitari diffusi e obbligatori. Non possiamo fare collassare ulteriormente il traffico delle regioni di frontiera. Si entra solo per lavorare o per rilevanti questioni personali, ma con un rigido controllo sanitario”.

Secondo il pipidino, “serve un approccio regionale a dipendenza della situazione epidemiologica delle regioni confinanti. Per il Ticino la situazione è chiara. I valichi minori aperti di giorno, la sera restano chiusi per ragioni sanitarie. Il personale dell’ Amministrazione federale delle dogane va protetto e necessita di tutto il materiale necessario”.