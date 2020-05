Sawiris: "Persi miliardi di franchi per poche centinaia di morti in meno"

SVIZZERA – Sono dichiarazioni destinate a far discutere quelle rilasciate dall’imprenditore turistico egiziano Samih Sawiris, noto per aver investito parte del proprio capitale in infrastrutture turistiche ad Andermatt. L’imprenditore ci va giù pesante e critica le misure adottate da Confederazione e Cantoni nell’ambito della lotta al coronavirus.

“Miliardi di franchi – dice alla SonntagsZeitung – andranno persi per qualche centinaio di morti in meno. Gli sforzi profusi in Svizzera per salvare le persone sotto i 60 anni sono sproporzionati rispetto ai danni subiti dall’economia. È più probabile che vinca alla lotteria che muoia per Covid-19”.

L’imprenditore critica anche la linea di media e politici. “Hanno dipinto il virus come il più grande pericoli del 21esimo secolo trasferendo le conseguenze della crisi sulle spalle della gente comune. Qui – ripete – si perdono miliardi di franchi per poche centinaia di morti in meno”.