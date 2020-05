Come è andata la riapertura al Fox Town? "Siamo stupiti, anche se..."

MENDRISIO – L’emergenza coronavirus ha messo a dura prova anche il Fox Town, storico centro commerciale del Mendrisiotto noto per non conoscere sosta. Sono, infatti, solo cinque i giorni in un anno in cui il “Fox” – solitamente – abbassa le serrande: il 1 gennaio, la domenica di Pasqua, il 1 agosto per celebrare la Festa Nazionale, Natale e Santo Stefano. Ieri, lunedì 11 maggio, la “città della volpe” ha riaperto al pubblico in conformità con la decisione del Consiglio Federale.

Ma come ha riaperto il Fox Town dopo due mesi di inattività? Siamo andati a scoprirlo in un “clima surreale”, come ci spiega un addetto alla sicurezza all’entrata. Nelle porte girevoli che portano agli ingressi del centro commerciale si può entrare rigorosamente uno alla volta e dopo essersi disinfettati le mani tramite un dosatore automatico posto pochi metri più avanti. Pratica da ripetere prima di entrare in qualsiasi negozio intero al centro. Tutti, infatti, dispongono di distributori di disinfettante, oltre alle strisce di delimitazione per il mantenimento della distanza sociale.

Per il resto, il Fox Town si presenta quasi deserto alle 17:30 del pomeriggio di lunedì. "Ma per quanto ci riguarda non possiamo lamentarci dell'affllusso di clienti, anzi... ”, racconta una dipendente di un noto marchio. “Nemmeno noi possiamo lamentarci. La risposta della clientela è stata buona, anche se gli sconti hanno fatto la loro parte”, le fa eco un dipendente di un negozio sportivo.

“Nei prossimi giorni – dice la gerente di un piccolo negozio – scopriremo la vera risposta della gente. Non è una situazione facile, visto anche il maltempo e le frontiere chiuse. Speriamo solo che tutto questo finisca a breve. Altrimenti, per tanti, sarà la fine...”.