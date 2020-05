"Vivi il tuo Ticino un progetto apprezzato dalla popolazione"

BELLINZONA – “Un gesto che sarà apprezzato dalla popolazione ticinese, proprio mentre sta lentamente riprendendo il cammino verso il dopo COVID-19. Un segnale che le autorità hanno a cuore anche il tessuto economico del nostro Cantone e un aiuto che testimonia anche la vicinanza del mondo politico e istituzionale al settore della ristorazione, dell’albergheria e del turismo”. Con queste considerazioni, Massimo Suter - presidente di GastroTicino e vicepresidente di GastroSuisse - ringrazia a nome del settore, Christian Vitta direttore del Dipartimento finanze ed economia, Fabrizio Cieslakiewicz, presidente della Direzione generale di BancaStato e Angelo Trotta direttore dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), per aver lanciato la campagna “Vivi il tuo Ticino”.

La campagna prevede - in estrema sintesi - un investimento di 6,2 milioni che serviranno a finanziare due prodotti, con un indotto totale stimato in 20 milioni. Il primo è “Soggiorna in Ticino”: sconto del 20% sui pernottamenti che ogni adulto residente in Ticino effettuerà nel nostro Cantone tra il 22 giugno e il 30 settembre (prezzo minimo soggiorno 150 chf, sconto massimo 500 chf per persona, prenotazione diretta alla struttura ricettiva, Ticino Ticket incluso). A questo si aggiunge un ulteriore 20% per ciascun cliente che abbia una relazione principale con BancaStato.

Il secondo prodotto è “Gusta il Ticino”: un buono nominativo da 25 franchi che, sempre ogni adulto residente in Ticino, potrà utilizzare per andare a cena in un ristorante del nostro Cantone (spesa minima consumazione 40 chf, richiesta del buono su un sito internet dove registrarsi o tramite helpline, 1 buono per ogni persona). BancaStato regalerà alla propria clientela con relazione principale un buono di 50 chf, che sarà realizzato con la collaborazione informativa di GastroTicino. BancaStato ha anche deciso di dare sostegno al personale curante COVID-19 con l’invio di circa 1’000 buoni da 50 chf da consumare presso qualsiasi ristorante ticinese, e di aiutare il Tavolino Magico.

Il progetto è finanziato da BancaStato con un investimento di 2 milioni e il restante tramite un’eventuale riduzione dell’utile da versare al Cantone. La parte operativa sarà affidata a Ticino Turismo (ATT) e nei prossimi giorni saranno pubblicate informazioni di dettaglio.

“L’importanza di questa iniziativa - prosegue Suter - è che si è voluto valorizzare il nostro Cantone sia sotto l’aspetto territoriale che sotto quello gastronomico. Ciò che ci trova in perfetta sintonia con e le autorità, dal momento che da quasi dieci anni facciamo la nostra parte con progetti come Ticino a Tavola, che privilegiano l’utilizzo di vini e prodotti locali nei nostri esercizi. Il futuro non sarà facile e tutti dovranno rimboccarsi le maniche per sopravvivere economicamente. Ma le testimonianze di vicinanza come quella odierna, non possono che darci nuovi stimoli”.

Una soddisfazione è anche vedere che “Ticino che… BUONO”, il sistema a buoni ideato da GastroTicino un paio di mesi prima dell’esplosione del contagio, ha trovato estimatori. Alla campagna “Vivi il tuo Ticino”, infatti potrebbero aggiungersi altre iniziative di privati che anche attraverso i nostri o i loro buoni, potranno far crescere il sostegno al settore dell’enogastronomia e del turismo, pilastro dell’economia cantonale. Segnaliamo, in conclusione, che sul sito di GastroTicino figurano altre meritevoli iniziative come “Siamo forTInsieme” e “Lunch-Check”.

“Un bel lavoro di squadra – ha sottolineato il presidente del Governo Norman Gobbi – per promuovere il turismo indigeno in un Ticino bello da vivere e da gustare”.