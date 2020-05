I dati che ci piacciono! Zero morti e zero contagi in Ticino

BELLINZONA – Il sito del Cantone ha appena fornito l’aggiornamento dei dati sull’emergenza Coronavirus. Alle 8:00 di oggi, giovedì 14 maggio, si contano 3'272 contagi dall’inizio dell’epidemia e 341 morti. Numeri identici al bollettino di ieri che evidenziano come, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati morti e contagi nel nostro Cantone.

È la seconda volta che in Ticino si registra un 'doppio zero' in termini di contagi e decessi. La prima giornata senza casi e vittime è stata quella di martedì 12 maggio.

857 (+6 da ieri), invece, i pazienti dimessi dagli ospedali dall'inizio della pandemia.