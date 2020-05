Quadri: "Turismo sì, ma con le strutture chiuse?

TICINO – “Turismo sì, ma con le strutture chiuse?”. È quanto si chiede il Consigliere Nazionale leghista Lorenzo Quadri su Facebook tramite un post riflessivo sul turismo ticinese al tempo del coronavirus.

“Giustamente – scrive – in questo periodo di stramaledetto virus cinese si incentiva il turismo in Ticino. Ticino Turismo ha lanciato una campagna promozionale in Bene, ma c’è un problemino: quale offerta si troverà chi arriverà da noi?”.

E ancora: “La maggior parte delle piscine comunali, da quanto si è capito, saranno chiuse: Capriasca, Mendrisio, non si sa cosa farà il centro Valgersa, forse nemmeno Chiasso aprirà, eccetera. Andrà a finire che l’unica piscina comunale aperta sarà il Lido di Lugano dove però, causa distanziamento sociale, potrà entrare molto meno gente che in tempi normali”.

“Stesso discorso per le funivie, ovovie, ecc. Come noto questi impianti non nuotano nell’oro. Trasportare poche persone a causa delle norme di distanziamento sociale diventa, per loro, un’operazione in perdita. Quindi vari impianti non apriranno.

Domanda da un milione: ma i turisti che arriveranno in Ticino, cosa faranno se troveranno tutte le attrazioni chiuse? Si investirà solo nella propaganda, o anche nel sostegno alle infrastrutture affinché possano riaprire?”.