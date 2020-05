Arrivano le visiere protettive rigorosamente made in Ticino

PREGASSONA – Un progetto tutto ticinese per convivere col Coronavirus, ciò che a detta degli esperti dovremo abituarci a fare nel prossimo periodo. Con questa consapevolezza, il Designer di Cadro Vito Noto, assieme alla Fontana Print di Pregassona, hanno creato non una ma addirittura due visiere protettive.

La Fontana ha ampliato il proprio campo storicamente dedicato alla produzione tipografica alla lavorazione della plastica producendo due visiere protettive, una classica chiamata VISIO ed una innovativa che prende il nome di VIVIO.

Noto e sua moglie sono nonni e un collega dello studio di designer è stato purtroppo portato via dal Covid, da qui l'idea di creare qualcosa che permettesse di vedere le espressioni facciali, di non far sentire i clienti a disagio se accolti da un cameriere o un venditore con la mascherina e anche di permettere ai sordomuti di poter comunicare, questione complicata se si indossa una mascherina.

Realizzate in materiale plastico trasparente, le visiere sono facili da montare, permettono di vedere le espressioni facciali, impediscono di toccarsi il viso involontariamente, sono facilmente pulibili e disinfettabili, sono durevoli e adattabili e regolabili individualmente.

Le visiere sono fornite in buste trasparenti e sono totalmente piatte, ovvero a loro volta posso essere spedite in normali buste A4 rispettivamente A3.