Swisscom, guasto risolto!

Rete Swisscom in panne in tutta la Svizzera

BERNA – Era impossibile telefonare, con un blocco praticamente totale della telefonia mobile, a cui in tantissimi hanno ovviato usando tecnologie quali WhatsApp o app per videochiamate. La quarta panne di Swisscom in pochi mesi si è risolta, come ha comunicato pochissimi minuti fa il profilo Twitter della compagnia.

“Il guasto è stato risolto. A partire dal 26.5.2020 alle ore 14:55 tutti i servizi sono completamente disponibili. Attualmente tutti i sistemi si trovano strettamente sotto monitoraggio da parte dei nostri tecnici. Ci scusiamo per l'inconveniente”, si legge.