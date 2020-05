Addio al celebre artista Christo

È morto all'età di 84 anni l'artista internazionale Christo Vladimirov Javacheff, noto semplicemente come 'Christo' e autore – tra le altre cose – dell'opera The Floating Piers nelle acque del Lago d'Iseo. A darne la triste notizia è la pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official.

L'artista è deceduto per cause naturali nella sua casa di New York. Nato il 13 giugno 1935 a Gabrovo, in Bulgaria, l'artista lasciò il suo Paese natale nel 1957, prima per trasferirsi a Praga e poi a Vienna e Ginevra. Nel 1958 Christo andò a Parigi, dove incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, quella che sarebbe diventata la moglie e compagna nella creazione di opere d'arte.