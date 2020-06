"Svizzeri, non ci volete? Allora statevene a casa"

ROMA – La Svizzera, ma non solo, non consentirà l’accesso ai residenti in Italia dal 3 giugno, si parla forse del 15 giugno o addirittura del 6 luglio, mentre gli svizzeri potranno recarsi sul suolo italico da dopodomani, non per fare la spesa e rischiando, a seconda di chi trovano al ritorno, una quarantena. Il Bel Paese non ci sta, già Conte e Zaia avevano inveito contro chi trattava il paese a mo’ di lazzaretto.

La rabbia c’è, in Italia. A esternarla su Twitter è il regista Giovanni Veronesi, autore di ‘Manuale d’amore’, tra gli altri.

“ Ma scusate se l'Austria la Grecia, la Croazia e la Svizzera non ci vogliono perche noi dal 3 li prendiamo? Che stiano a casa loro”, scrive.