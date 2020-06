Tre giorni di piogge intense! MeteoSvizzera lancia l'allerta

BELLINZONA – Un vento improvviso, forte, poi la pioggia, con anche grandine. Ieri sera si è avuto un assaggio di temporale estivo, che ci terrà compagnia per i prossimi giorni. MeteoSvizzera ha diramato allerte su tutto il Ticino.

Per quanto concerne Locarnese, Verzasca, Alta Vallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano sarà di grado 2, invece per Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Riviera e Basso Moesano di grado 3. La durata sarà da oggi alle 18 sino a mezzanotte del 5 giugno, ovvero tre sere di piogge abbondanti.

Nelle zone ad allerta 2 si prevedono dagli 80 ai 150 millimetri, in quelle ad allerta 3 paradossalmente meno, dagli 80 ai 130 millimetri. La differenza sarà però che nella parte sud del cantone le precipitazioni saranno a carattere temporalesco.

Oggi avremo “dapprima in prevalenza soleggiato con qualche velatura ad alta quota. Nel pomeriggio rapido aumento della nuvolosità e in seguito rovesci o temporali sparsi, localmente anche di una certa intensità. Nella notte rovesci e temporali estesi e frequenti al sud, più sparsi in Engadina. A basse quote temperatura massima 26 gradi, in alta Engadina 18. In montagna vento debole dapprima da nordovest, rotante in giornata a sudovest e in rafforzamento. Probabili raffiche in prossimità dei temporali. Isoterma di zero gradi a 3300 metri”. Prima sole, dunque, per godersi una bella giornata, poi la pioggia.

Domani invece sarà da subito “coperto con precipitazioni estese, al Sud localmente abbondanti e a tratti a carattere temporalesco. Nella notte su venerdì calo del limite delle nevicate da 2800 a 2300 metri. A basse quote temperatura minima 15 gradi, massima 18, in alta Engadina 12.In montagna vento da moderato a forte da sud. Isoterma di zero gradi a 3000 metri, in calo verso sera a 2600 metri. Cime e versanti nelle nebbie. Nella notte su giovedì sopra i 2200 metri circa 1 - 5 cm di neve fresca”. Addirittura neve!

Venerdì si osserverà “al Sud diminuzione della nuvolosità e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Lungo la cresta principale delle Alpi e soprattutto in Engadina nuvolosità e qualche goccia portata da nord; verso sera anche in Engadina schiarite e probabile passaggio a tempo asciutto. A basse quote temperatura minima compresa tra 9 e 12 gradi, massima tra 21 e 24, in alta Engadina 9. In montagna vento da moderato a forte da nordovest, in grado di scendere moderato nelle vallate superiori e a tratti fino in pianura. Isoterma di zero gradi sui 2600 metri. A ridosso della cresta principale delle Alpi e in Engadina cime e pendii sopra 1900 - 2300 metri nelle nebbie”.

E il weekend? Sabato “dapprima abbastanza soleggiato, nel corso della giornata aumento della nuvolosità. Verso sera primi rovesci o temporali possibili. 21 gradi”, domenica “coperto con rovesci e temporali frequenti, probabilmente precipitazioni nuovamente abbondanti. 19 gradi”. Peccato, proprio in concomitanza con l’apertura di lidi e strutture varie… ma si è atteso tanto, qualche giorno in più non cambierà!