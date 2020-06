"Dire che il virus non esiste più è una follia"

ITALIA – È un botta e risposta continuo tra medici, esperti e meno esperti quello innescato dalle dichiarazioni del professore Zangrillo, secondo il quale “il coronavirus clinicamente non esiste più”. Intervistato dal Corriere della Sera, sul tema si è espresso anche il virologo Andrea Crisanti, noto per aver adottato la strategia dei tamponi di massa in Veneto.

“L’epidemia – dice – è un evento dinamico. Non ha senso dire che il virus non esiste più. Per me è pura follia. Mutazione? Tutti i virus mutano. Ma non abbiamo ancora abbastanza conoscenze per dire quante e quali sono le varianti del Covid-19”.

Crisanti concorda però con un aspetto: “Il virus è sensibile alla temperatura. Prevedo quindi un’estate relativamente tranquilla, a patto che la popolazione si comporti in maniera responsabile. La possibilità del ritorno dei contagi in autunno è elevata. Io non mi farei trovare impreparato”.E ancora: “Per non farsi trovare impreparati occorre la capacità di intervenire in maniera aggressiva. Ci vogliono laboratori mobili per fare il più alto numero di tamponi”.