Lugano, costituito gruppo interpartitico a favore della mobilità dolce

LUGANO – Quindici Consiglieri Comunali a Lugano di diversi partiti hanno fatto quadrato e hanno costituito un gruppo a favore della mobilità lenta raccogliendo l'eredità dell'allora "Gruppo bici". L'intenzione dei Consiglieri comunali è quella di operare in direzione di una maggiore considerazione e rispetto della mobilità dolce, "affinché si possa vivere in una Città lenta che sappia favorire una convivenza pacifica e sicura tra pedoni, ciclisti, auto e mezzi pubblici".

Di seguito la lettera inoltrata al Municipio e firmata da Morena Ferrari Gamba (PLR) – Carlo Zoppi (PS) – Lorenzo Beretta-Piccoli (PPD) – Sara Beretta Piccoli (MTL) – Paolo Toscanelli (PLR) – Tessa Prati (PS) – Federica Colombo (PPD) - Laura Méar (PLR) – Petra Schnellmann (PLR) – Simona Buri (PS) – Michele Malfanti (PPD) – Rupen Nacaroglou (PLR) - Rodolfo Pulino (LEGA) – Nicola Schönenberger (VERDI).

"Onorevoli Municipali,

La situazione causata dal Coronavirus ci ha improvvisamente costretti a modificare radicalmente il nostro stile di vita, compreso quello della mobilità. Con il trasporto pubblico messo in discussione dalla necessità di mantenere le distanze sociali, la mobilità dolce si sta ritagliando un ruolo sempre più importante e la popolazione chiede delle risposte concrete affinché si possa spostare in sicurezza e nel rispetto degli altri utenti della strada. Molte città hanno già risposto a questo appello con soluzioni creative e pragmatiche. Proprio recentemente, lo stesso Consiglio Federale ha riconosciuto ancora una volta l’importanza delle vie ciclabili ed entro la fine del 2021 presenterà un’ipotesi di progettazione per una rete nazionale di percorsi ciclabili sicuri e di veloce collegamento tra agglomerati e i centri.

Constatiamo che anche la Città di Lugano riconosce una certa priorità a questo tema. Sono state annunciate e introdotte misure puntuali con l’intenzione di migliorare i percorsi pedonali e ciclabili. Queste soluzioni sono sicuramente un ottimo punto di partenza per delle modifiche mirate a corto termine. Ma ciò non è sufficiente per una vera e completa pianificazione di mobilità dolce. Poiché la politica non deve essere solo fatta di buoni intenti e a senso unico, il sottoscritto gruppo di Consiglieri Comunali, interpartitico ed informale, ha deciso di raccogliere l’eredità dell’allora “Gruppo bici” costituendo un nuovo gremio con lo scopo di operare in direzione di una maggiore considerazione e rispetto della mobilità dolce, affinché si possa vivere in una Città “lenta” che sappia favorire una convivenza pacifica e sicura tra pedoni, ciclisti,

auto, mezzi pubblici e tutti coloro che si muoveranno con mezzi alternativi.

Non si tratta di mettersi in contrapposizione con il Municipio, ma di poter lavorare insieme, in modo sinergico e costruttivo. In qualità di CC vorremmo essere interpreti politici e catalizzatori di tutte le sensibilità della popolazione e delle associazioni, segnalare le problematiche concrete, divenire interlocutori costanti per discutere le soluzioni pianificatorie, essere uno stimolo per la realizzazione celere di progetti a favore della mobilità nel cotesto cittadino, affinché ci sia il giusto spazio e rispetto tra tutti gli interpreti della mobilità.

Siamo certi che apprezzerete il nostro progetto e per questa ragione desideriamo chiedervi un incontro per esporre scopi e finalità del Gruppo con il lodevole Municipio, in particolare con l’On. Sindaco Marco Borradori, l’On. Jelimini (responsabile del dossier pianificazione, ambiente e mobilità) e l’On. Bertini (responsabile per gli Spazi urbani).

Gradiremmo inoltre, in preparazione dell’incontro, poter avere accesso alla seguente documentazione

1. Situazione attuale di progetti a favore dei percorsi ciclabili e pedonali.

2. Studi di pianificazione passati e in essere (comprensivi di mappe che diano più facilità visiva del progetto) e

piano di promozione.

3. Iter degli atti parlamentari sul tema sin qui presentati, passanti e in essere.