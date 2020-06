Che tempo! Allerta 3 per temporali nel Mendrisiotto e nel Luganese. Poi una settimana di sole e acqua

BELLINZONA - Il Ticino si è svegliato sotto l’acqua e probabilmente ne avrà per i prossimi giorni, dato che MeteoSvizzera segna sì tempo soleggiato ma con possibili rovesci. Ad ogni modo, per oggi si temono temporali forti in tutto il Cantone.

La stessa MeteoSvizzera ha infatti diramato un’allerta 2 per pioggia sull’intero territorio ticinese, aggiungendone una di grado 3, dunque pericolo marcato, per temporali, nel Mendrisiotto e nel Luganese.

L’allerta per pioggia in realtà è scattata ieri alle 16 e durerà sino alla medesima ora di oggi. Gli accumuli previsti sono di 60-90 millimetri.

Nel Mendrisiotto e nel Luganese da oggi alle 11.30 sino alle 18 si prevedono perturbazioni temporalesche, con piogge intense.

Infatti le previsioni per oggi parlano di tempo “coperto con rovesci a tratti forti e a carattere temporalesco, dapprima più frequenti in Ticino e nel Moesano, in seguito anche verso l'Engadina. Dal tardo pomeriggio diminuzione delle precipitazioni. Nella notte su lunedì schiarite e solo qualche rovescio isolato. A basse quote temperatura massima 19 gradi, in alta Engadina 12. In montagna vento da moderato a forte da sudovest, in indebolimento e in temporanea rotazione a nord alla sera. Isoterma di zero gradi sui 3000 metri”.

Domani “nuvolosità variabile ma nel complesso parzialmente soleggiato. Qualche rovescio isolato possibile, più frequente dal tardo pomeriggio. Limite delle nevicate attorno a 2400 metri. A basse quote temperatura minima 11 gradi, massima 22, in alta Engadina 12. In montagna vento debole da sud. Isoterma di zero gradi a 2800 metri. Cime e pendii localmente nelle nebbie. Al di sopra dei 2500 metri entro sera 1 - 5 cm di neve fresca”.

Martedì ci sarà “tempo parzialmente soleggiato con qualche rovescio sparso, possibile durante tutto l'arco della giornata. Limite delle nevicate sui 2500 metri. A basse quote temperatura minima 12 gradi, massima 21, in alta Engadina 12. In montagna vento da debole a moderato da sudest, in rotazione a nordest. Isoterma di zero gradi a 2700 metri. Cime e pendii a tratti nelle nebbie. Al di sopra dei 2600 metri localmente qualche cm di neve fresca”.

Poi per mercoledì e giovedì previsti 22 gradi e meteo “in parte soleggiata con possibili rovesci o temporali pomeridiani”, per tornare alla nuvolosità estesa e alle piogge di venerdì.

Insomma, una settimana tra sole e acqua.