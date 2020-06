Coronavirus, dallo studio di Harvard emerge che ospedali di Wuhan erano affollati già ad agosto

Gli ospedali di Wuhan sono stati affollati già a partire dallo scorso ottobre. Lo rivela uno studio della Harvard Medical School che, analizzando le immagini satellitari sostiene quello che per molti è chiaro da mesi: in Cina il Covid-19 potrebbe essere stato presente e diffuso in città mesi prima che le autorità riconoscessero la malattia.

Il team di studiosi non solo ha analizzato le immagini satellitari dei principali posteggi ospedali di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020, ma si è basato anche sulle tendenze su internet. Sul web, infatti, i cinesi hanno cercato con insistenza le parole chiavi "diarrea" e "tosse" tra ottobre e dicembre 2019.

Il portavoce del ministero degli esteri cinese Hua Chunying ha etichettato lo studio come "ridicolo. È davvero ridicolo arrivare a una conclusione del genere basandosi su un'osservazione superficiale dell'aumento del traffico".