Ma come si fa? Veleno per cani a Chiasso, una cagnolina in condizioni critiche

CHIASSO - Qualcuno sperava in un'umanità migliore dopo il Coronavirus, che la quarantena e il rischio di contagio fuori dalla porta portasse a riflettere sulla vita. Eppure la notizia che arriva da Chiasso pare dire altro...

Una cagnolina è dal veterinario in condizioni critiche, gettando nello sconforto la sua famiglia.

Il motivo? Qualcuno ha messo del veleno per cani per strada, su via Soldini, a Chiasso.

La piccola Luna lo ha ingerito e ora lotta per la vita, vittima della crudeltà umana. Ma come si fa?