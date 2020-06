GINEVRA – Non solo il Ticino, anche noi vi amiamo. Dimenticate per una volta il Ticino, venite in Romandia. Ce n’è per tutti. Siamo pronti ad ospitare i turisti durante l’estate". Si è espresso così il direttore di Ginevra Turismo Adrien Genier al Blick esortando i turisti svizzero tedeschi a rinunciare alle vacanze nel nostro Cantone.

La campagna punta tanto sulla nuova spiaggia di Eaux-Vives, costruita quasi un anno fa e costata la bellezza di 61 milioni di franchi. “È – dice Genier – una spiaggia da sogno pensate per le famiglie. Non solo il Ticino ha dovuto fare i conti con l’emergenza coronavirus".

E ancora: "Da queste parti i prezzi di hotel e ristoranti stanno calando. Abbiamo perso circa il cinquanta per cento dei pernottamenti quest’anno. Solo con l’annullamento del Salone di Ginevra ne abbiamo persi 30mila".