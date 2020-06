Palio di Mendrisio, annullata l'edizione 2020

MENDRISIO – Una triste notizia per Mendrisio. Come comunicato dal Comitato del Palio, l'edizione 2020 del Palio di Mendrisio è stata annullata. "Il 2020 – si legge nella nota – è un anno particolare che ci sta mettendo alla prova sotto molti punti di vista. Il Comitato del Palio da alcuni mesi sta lavorando su piccoli progetti per riuscire a svolgere, seppure in forma ridotta, l’edizione prevista per settembre".

"Probabilmente, rispettando le regole che saranno in vigore dopo l’estate, sarà possibile svolgere almeno in parte la manifestazione, attuando però una serie di norme sanitarie accresciute che richiederebbero un impegno di personale e risorse finanziarie non sostenibile. Purtroppo la situazione attuale non ci permette una pianificazione sicura e non ce la sentiamo, in questo periodo, di richiedere gli sponsor necessari e vitali per la nostra manifestazione a quelle attività che sono ancor più in difficoltà".

"Fatta questa premessa e nell’interesse della sicurezza di tutti i partecipanti e visitatori, il Comitato del Palio di Mendrisio ha deciso, a malincuore, di annullare l’edizione 2020. Teniamo a ringraziare tutte le persone, gli sponsor e i collaboratori che in questi anni hanno sostenuto il Palio di Mendrisio e hanno reso possibile continuare questa tradizione. Ci uniamo al cordoglio di tutti coloro che hanno perso delle persone care e cogliamo l’occasione per augurare a tutti di passare un’estate in sicurezza, sicuri di potervi rincontrare il prossimo anno più motivati che mai".

Il Palio di Mendrisio torna quindi nel 2021.