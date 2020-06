Coronavirus, Pechino trema. Stop a scuole e voli

PECHINO – Torna l’incubo coronavirus in Cina. Nelle ultime 24 ore, solo a Pechino, sono stati confermati 31 nuovi casi trasmessi localmente e sei asintomatici. Le autorità cinesi hanno definito la situazione “estremamente grave” optando per l’interruzione di tutti i collegamenti aerei con la capitale cinese. Sono circa 850 i voli cancellati oggi. Sospesi anche i collegamenti con i bus per l'aereoporto.

Nuovo stop anche per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie. Il sindaco di Pechino ha parlato di una vera e propria “corsa contro il tempo” per contrastare la nuova ondata. Chi vive in aree a medio o alto rischio di contagio non può spostarsi. Potrà farlo solo chi dimostrerà di essere risultato negativo al tampone. È stato mantenuto l’obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi e in aree affollate.