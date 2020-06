Si scontrano sul Passo del San Gottardo: sei feriti, di cui due gravissimi

AIROLO – La Polizia cantonale comunica che ieri sera 18.06.2020 poco dopo le 22.35 sulla strada del Passo del San Gottardo, al portale nord della galleria di Fieud, è avvenuto un grave incidente della circolazione. Una Bmw con targhe belghe, che circolava in direzione nord, con a bordo tre cittadini albanesi di 39, 33 e 25 anni, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà chiarire è entrata in collisione frontale con una vettura Seat immatricolata in Italia che viaggiava in direzione opposta.

A bordo della Seat tre cittadini inglesi dell'Irlanda del Nord, due uomini di 25 e 27 anni ed una donna di 24 anni. Al momento non sono noti chi erano i conducenti delle due auto poiché all'arrivo delle pattuglie i feriti erano all'esterno dei veicoli. Tutti e sei gli occupanti, dal violento urto hanno riportato ferite gravi e due sono tuttora in pericolo di morte. La galleria di Fieud, onde permettere i rilievi del caso, è stata chiusa ed il traffico, dovuto alla chiusura per manutenzione della galleria autostradale del San Gottardo, viene deviato sulla vecchia strada della Tremola.

La strada del passo rimarrà chiusa fino a questa mattina alle 08.00 per permettere la messa in sicurezza e la pulizia del campo stradale. Sul posto per i primi soccorsi è intervenuto un elicottero della Rega e 5 ambulanze. Due di Tre Valli Soccorso, due della Croce Verde di Bellinzona e una del Salva di Locarno. Sono pure intervenuti i pompieri del Centro d'intervento del Gottardo con 4 veicoli a sostegno dei sanitari e per le opere di pulizia ed il contenimento dei liquidi inquinanti fuoriusciti dai veicoli accidentati