Notte di terrore a Londra: tre morti e diversi feriti in un accoltellamento al parco

READING - Torna l'ombra del terrore jihadista in Inghilterra, dove tre persone sono state uccise e diverse altre ferite in un accoltellamento di massa avvenuto ieri sera nel parco di Forbury Gardens, a Reading. Il bilancio dell'accoltellamento è di tre morti e diverse persone ferite.

L'intera zona è transennata e circondata dalla Thames Valley Police e dall'antiterrorismo, sullo sfondo di una indagine a vasto raggio con imponente schieramento di forze e mezzi. Un uomo, il presunto autore dell'aggressione, è stato arrestato. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di possibili complici.

Appare esclusa la pista della criminalità comune o dello scontro tra gang giovanili. Mentre non risultano legami fra l'episodio di violenza e il raduno antirazzista - uno dei tanti promossi di nuovo in questo weekend nel Regno Unito come in altri Paesi sotto le insegne del movimento Black Lives Matter (Blm), sulla scia della protesta innescata negli Usa dall'uccisione di George Floyd.

La Polizia ha invitato la popolazione a non condividere sui social le immagini della scena e a tenersi lontana dal parco.