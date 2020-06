Uno sportello mobile e itinerante, con due e-bike a disposizione: la Polizia vicino alla popolazione

BELLINZONA - Come ogni estate, sole e caldo sono sinonimo anche di un aumento della frequentazione dei luoghi di villeggiatura e delle valli ticinesi. L'incremento dell'attività di polizia di prossimità è quindi fondamentale nell'ottica della prevenzione di reati, incidenti o di infortuni dovuti alle attività sportive e di svago.

È in questo contesto che si inserisce il nuovo progetto della Polizia cantonale "Punto informazioni 2020" promosso come fase pilota nel Locarnese e fondato anche sulle esperienze fatte nei servizi speciali di pattuglia effettuati durante il periodo dell'emergenza sanitaria. In concreto è stato attivato uno sportello mobile della Polizia cantonale che, spostandosi di volta in volta nella regione, fungerà da punto di informazioni, allo scopo di fornire gli usuali servizi e consulenze di polizia, favorire un contatto attivo con la popolazione e con i turisti. Il furgone, adibito appunto a sportello mobile, è attrezzato per la ricezione di denunce e provvisto di diverso materiale di prevenzione.

Ad esso si aggiungono due e-bike, che permetteranno agli agenti di pattugliare zone discoste e non raggiungibili sulle quattro ruote, favorendo inoltre il contatto diretto con la popolazione. Al termine della fase pilota, il "Punto di informazioni 2020" sarà promosso e impiegato in altre regioni del Cantone Ticino. L'obiettivo è quello di garantire a tutti un'estate all'insegna della sicurezza.

Per i prossimi tre giorni lo sportello mobile stazionerà nelle seguenti località:

27.06.2020

Vira Gambarogno - Piazzale Comunale (10.00-12.00)

Gerra Gambarogno - Bivio per Vairano (13.30-15.00)

Piazzogna - Parcheggi scuole (15.45-17.00)

28.06.2020

Vergeletto - Paese (10.00-12.00)

Russo - Paese (13.30-15.00)

Verscio - Piazza (15.45-17.00)

29.06.2020

Tenero - Zona Campeggio Campofelice (10.00-12.00)

Minusio - Parcheggio Mappo (13.30-15.00)

Gordola - Posteggio ex Posta (15.45-17.00).