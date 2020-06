Parcheggia la moto sulla Tremola, scende, inciampa e cade per dieci metri!

AIROLO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima della 13, una 51enne motociclista germanica residente in Germania circolava sulla Tremola in direzione nord.

Giunta presso uno spiazzo poco prima del culmine del Passo del San Gottardo, ha parcheggiato la moto. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, dopo essere scesa dalla due ruote ha inciampato per poi cadere a lato del posteggio per una decina di metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri dell'Alta Leventina, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che, dopo aver prestato le prime cure alla donna, l'hanno trasportata in elicottero all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica la 51enne ha riportato serie ferite.