Sì, è stato il 72enne a appiccare il fuoco a Caslano. È accusato di incendio intenzionale

CASLANO - Le dichiarazioni dei suoi vicini di casa avevano tolto i dubbi. Dopo aver parlato delle stranezze dell'uomo attorno ai 70 anni (ne ha 72) sospettato di aver appiccato l'incendio di ieri all'autorimessa di due palazzine a Caslano, avevano detto di averlo visto con una quindicina di bottiglie di liquido infiammabile, quello che si usa per la fondue.

L'anziano era stato subito fermato e oggi arriva la conferma, con una gravissima accusa: "Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che in relazione all'incendio di ieri nell'autorimessa di due palazzine in via Rompada a Caslano, è stato arrestato un 72enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale".