Ed ora, via anche il termine "sbiancante"!

PARIGI - In Svizzera furono i Moretti (che hanno conosciuto un’impennata di vendite), a Parigi è lo sbiancante. Il termine, dopo i movimenti anzi razzismo nati con l’uccisione di Goerge Floyd, non verrà più usato dalla Oréal.

La decisione giunge dopo quella della filiale indiana del gruppo Unilever che ha scelto di ribattezzare la sua crema sbiancante per la pelle commercializzata con il nome di "Fair & Lovely". Il marchio ha promesso di non ricorrere più alla parola "Fair" in quanto si dichiara "impegnata a celebrare tutti i toni della pelle".

Non verranno dunque più usati i termini “bianco/sbiancante (white/whitening), chiaro (fair/fairness, light/lightening)”, anche se non è stato detto se i lotti attualmente in commercio verranno ritirati oppure no.