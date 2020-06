Gentilino, 28enne urta un'auto e non si ferma. Poi scappa e punta una pistola contro i poliziotti: arrestato

GENTILINO – Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è stato arrestato un 28enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Poco dopo la mezzanotte, in territorio di Gentilino, si è reso autore di gravi infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale.

In particolare ha urtato una vettura senza fermarsi per sincerarsi delle condizioni del conducente, fortunatamente illeso. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e gli accertamenti effettuati hanno permesso di giungere al domicilio del 28enne dove quest'ultimo, dopo vari tentativi da parte dei gendarmi, ha finalmente aperto la porta. Successivamente ha estratto una pistola (risultata poi a gas) effettuando un movimento di carica e puntandola contro gli agenti.

Dopo alcune intimazioni ha desistito nel suo agire ed è stato infine fermato. Non vi sono feriti. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell'autorità, esposizione a pericolo della vita altrui, grave infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di incidenti, elusione dei provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida e infrazione alla Legge federale sulle armi. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.