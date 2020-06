L'OMS: "Coronavirus? Temiamo il peggio"

MONDO – "Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo, ma con questo ambiente e a queste condizioni, noi temiamo il peggio". Non usa giri di parole il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus nell'esprimere tutta la sua preoccupazione circa l'emergenza coronavirus. Nel consueto briefing sul Covid-19, Ghebreyesus ha messo in guardia la popolazione mondiale: "questa – dice – è la nuova normalità. Dobbiamo imparare a conviverci. La pandemia non è nemmeno vicina alla fine. Il virus ha ancora molto spazio per muoversi".

E ancora: "Tutti vogliamo che finisca presto. Tutti vogliamo andare avanti con le nostre vite. Ma la dura realtà è che, nonostante qualche progresso, la pandemia sta accelerando a livello globale. Durante i prossimi mesi avremo bisogno di ancora più resilienza, pazienza e generosità” ha sottolineato preoccupato il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità.