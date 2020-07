Nuovo boom di contagi in Svizzera: +137 casi in un giorno

BERNA – Continuano ad aumentare i contagi in Svizzera. In giugno i casi positivi nella nostra Nazione si sono addirittura triplicati. Nelle ultime 24 ore – fa sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica –, i nuovi casi di Covid-19 registrati sono 137 per un totale di quasi 32mila contagi da inizio pandemia.

Sono 1'685 i morti in Svizzera a causa del coronavirus (uno in più di ieri). Sei persone, nelle ultime 24 ore, sono state ricoverate in ospedale. In Ticino, per contro, il mese di luglio si è aperto con un doppio zero.