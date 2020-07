In Ticino mascherine obbligatorie anche al ristorante e nei negozi?

Cronaca Il Consiglio Federale ha deciso: mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici

L'obbligo scatterà il 6 luglio. I viaggiatori in provenienza da determinate regioni devono inoltre mettersi in quarantena. La revoca delle restrizioni d’entrata in Svizzera per un primo gruppo di Stati terzi è prevista il 20 luglio prossimo