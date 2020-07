Stasera temporali e grandine in quasi tutto il Ticino!

LOCARNO – Si prevede una serata di forti temporali in buona parte del Ticino, solo l’AltaVallemaggia, la Leventina e la Val di Blenio ne saranno risparmiate.

Per Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Locarnese, Verzasca, Riviera e Basso Moesano MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado 3 per temporali dalle 14 di oggi sino alle 22.

Ci saranno temporali mobili che porteranno con loro grandine.

Domani tornerà il sole, anche se le piogge non saranno finite. “Al primo mattino nuvoloso, ma nelle ore centrali ampie schiarite con tempo abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio marcato sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali, a tratti di forte intensità. A basse quote temperatura minima sui 18 gradi, massima 30, in alta Engadina 20. In montagna vento da debole a moderato da sudovest. Isoterma di zero gradi a 3900 metri”, prevede infatti MeteoSvizzera.