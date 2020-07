SVIZZERA – Continua a crescere la curva dei contagi da coronavirus in Svizzera. Il bollettino odierno fornito dall'Ufficio federale della sanità pubblica parla di 116 casi in più rispetto alla giornata di ieri. I decessi totali da inizio pandemia, invece, sono 1'686 (uno in più di ieri ndr).

Oggi, giovedì 2 luglio, hanno ripreso ad aumentare anche i contagi in Ticino con cinque nuovi casi e zero decessi.