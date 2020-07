Positivo il rapporto integrato per l'AIL

LUGANO – Le AIL SA pubblicano oggi il loro rapporto annuale integrato per l’esercizio 2019, che illustra il risultato finanziario ottenuto, approvato dall'assemblea generale ordinaria del 10 giugno 2020, e quanto realizzato nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa. Il risultato finanziario è positivo e in linea con le aspettative di inizio anno, con una cifra d’affari di 328 mio di CHF e un utile operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore di 57 mio di CHF.

Dal punto di vista operativo, l’anno in rassegna è stato piuttosto intenso e ha nuovamente visto l’azienda molto attiva sul fronte della creazione e commercializzazione di nuove soluzioni energetiche per la propria clientela. Sul fronte strategico, sono state in particolare gettate le basi per calibrare l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture, a beneficio di un approvvigionamento energetico ancora più sicuro e sostenibile.

"Malgrado – si legge in una nota dell'azienda – le incognite legate alla pandemia da COVID-19, continuiamo a guardare al futuro con fiducia, con la convinzione che dove vogliamo andare, ma soprattutto dove potremo arrivare, continuerà a dipendere essenzialmente da noi e dallo spirito con il quale decideremo di affrontare le nuove sfide del quotidiano, guidati dalla nostra chiara visione e sorretti dai nostri valori aziendali solidi e condivisi – sostenibilità, qualità, trasparenza, concretezza, dinamismo, collaborazione".

Il Rapporto annuale integrato 2019 è pubblicato esclusivamente in forma elettronica ed è stato allestito e certificato secondo gli Standard del Global Reporting Initiative (GRI), che rappresentano delle modalità di rendicontazione di sostenibilità universalmente riconosciute. È consultabile, unitamente a un video illustrativo, sul sito www.ail.ch.

Nuova piattaforma e-commerce Power4all

Nell’ambito del nostro percorso di trasformazione digitale, è stata recentemente lanciato la prima piattaforma e-commerce ticinese in 3 lingue nazionali Power4all (www.power4all.swiss), dedicata alle PMI di tutta la Svizzera con un consumo di elettricità annuo tra i 100 e i 500 MWh e tramite la quale è possibile sottoscrivere contratti di fornitura della durata di 1, 2 o 3 anni, scegliendo il mix di elettricità più idoneo alle proprie inclinazioni ambientali.