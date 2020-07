Allerta importante per temporali nel Luganese. Ma il weekend dovrebbe essere soleggiato e non troppo caldo

BELLINZONA – Sul Ticino o piove o tuona. Il venerdì sera è partito non nel miglior modo. MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di grado elevato, addirittura 4, per temporali mobili provenienti da ovest nel Luganese.

Durerà da oggi alle 16.20 sino alle 17.20 circa, dapprima era stato segnalato più o meno per la stessa ora un’allerta di grado 3 per il Mendrisiotto, poi revocata.

Ma cosa dobbiamo aspettarci per il fine settimana? Sembrerebbe, stando sempre a MeteoSvizzera, che si possa esultare: tempo bello e non eccessivamente caldo.

Domani sarà “in prevalenza soleggiato. A basse quote temperatura minima 16 gradi, massima 29, in Alta Engadina 20. In montagna vento debole da nord. Isoterma di zero gradi in rialzo a 4100 metri”.

Domenica invece “soleggiato e caldo. A basse quote temperatura minima sui 18 gradi, massima 30, in Alta Engadina 23. In montagna vento debole da nordovest. Isoterma di zero gradi in ulteriore rialzo a 4600 metri”.