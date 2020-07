Suter fa chiarezza: "Ecco le regole perla ristorazione"

BELLINZONA - Prendere i nominativi di tutti o solo dei gruppi superiori alle 5 persone? Dalle 18 o sempre? Tra gli esercenti, dopo la conferenza stampa di ieri del Consiglio di Stato è scattato il panico. Massimo Suter, Vicepresidente di GastroSuisse, si è consultato con il servizio giuridico dell'organizzazione e con i responsabili della pagina Facebook "gastrodiritto".

"Le strutture della ristorazione (bar e club compresi) in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, dalle ore 18.00 possono esservi nel locale al massimo 100 ospiti", ha spiegato.

Entrando nel dettaglio: "La normativa entra in vigore solo dalle ore 1800 e fino alla chiusura. Essa non vale quindi durante la giornata. Vale solo dove può esservi un consumo in piedi (è stato confermato dal responsabile del servizio autorizzazioni: basta il consumo in piedi di una sola persona per doversi assoggettare a questa norma). Nei locali in cui il consumo avviene esclusivamente seduti questa norma non vale".

Un dettaglio controverso era il numero di persone totali che possono essere presenti nel locale: 100 in tutta la serata o nello stesso momento? Per Suter, "nel numero 100 non viene conteggiato il personale e la presenza nel locale di un massimo di 100 persone non impedisce la rotazione degli ospiti. Infatti, a fare stato è la limitazione a 100 persone presenti nel locale; pertanto quelle assenti (cioè che sono partite) non sono più computabili".

Infine c'è un'eccezione: "La regola cantonale non vale per le feste private serali (manifestazioni private), purché siano effettivamente private".