LUGANO – La Polizia cantonale comunica che questa mattina alle ore 9.30, nell'ambito di un intervento in un appartamento di Molino Nuovo, durante la fase di entrata nei locali, uno degli agenti ha esploso accidentalmente un colpo d'arma da fuoco.

L'arma in quel momento non era puntata contro persone o cose, ma verso il basso. Nessuno è rimasto ferito. Da parte del Ministero pubblico sono stati disposti i necessari accertamenti per comprendere l'esatta dinamica dei fatti.