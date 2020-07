Coronavirus, in Svizzera altri 63 casi in un giorno

BERNA – Sono 63 i nuovi casi di coronavirus in Svizzera. La tendenza – rispetto agli scorsi giorni – è al ribasso rimanendo sotto la soglia dei cento casi. In totale, da inizio pandemia, si contano quindi 32’946 contagi nella nostra Nazione.

Fortunatamente, non si registrano altri decessi nelle ultime 24 ore. Tre, invece, le ospedalizzazioni registrate nell’ultimo giorno. Il 5,7% delle persone testate – fa sapere l’Ufficio federale della sanità pubblica – risulta positiva al tampone.

Le persone in isolamento sono 642, mentre 2’663 in quarantena.