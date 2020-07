BERNA – Si alza di nuovo la curva dei contagi da coronavirus in Svizzera. Nelle ultime 24 ore – rende noto l’Ufficio federale della sanità pubblica –, infatti, sono 132 i casi registrati. In totale, da inizio pandemia, sono 33’148 i casi accertati. Fortunatamente, non si registrano nuovi decessi.

Per contro, sono nove i pazienti ricoverati in ospedale nell’ultimo giorno. In quarantena ci sono attualmente 2’897 persone e 640 in isolamento.